Де дивитися Гвоздик – Нгумбу: розклад трансляцій чемпіонського бою

Чемпіон світу в напівважкій ваговій категорії за версією WBC Олександр Гвоздик (16-0, 13 КО) в суботу, 30 березня, в Філадельфії (США) на 2300 Arena проведе добровільний захист титулу.

Гвоздик - Нгумбу

Суперником 31-річного харків'янина буде 37-річний француз конголезького походження Дуду Нгумбу (38-8, 14 КО).

Поєдинок Гвоздик - Нгумбу в Україні в прямому ефірі покаже телеканал "Інтер". Орієнтовний початок бою - в ніч на неділю, 31 березня, о 04:50 за київським часом. OBOZREVATEL буде вести онлайн трансляцію бою Гвоздик - Нгумбу.

Нагадаємо, що в своєму останньому поєдинку 1 грудня Гвоздик завоював титул чемпіона світу, нокаутувавши в 11-му раунді канадця Адоніса Стівенсона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, керівництво Всесвітньої боксерської суперсерії обговорює варіант організації турніру в напівважкій вазі. У разі досягнення успіху в переговорах у нашого чемпіона Олександра Гвоздика з'явиться можливість зібрати всі пояси.

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