Де дивитися Гвоздик - Амар: розклад трансляцій чемпіонського бою українця

Непереможний український боксер Олександр Гвоздик (14-0, 12 KO) битиметься з французом Мехді Амаром (34-5-2, 16 КО) за пояс тимчасового чемпіона WBC в напівважкій вазі. Їх бій відбудеться в Нью-Йорку 17 березня.

"Обозреватель" проведе онлайн-трансляцію бою Гвоздик - Амар. Орієнтовний час виходу боксерів в ринг - 5:00 ранку в неділю, 18 березня.

Українські любителі боксу зможуть насолодитися першим титульним поєдинком нашого співвітчизника в прямому ефірі на ТБ. Поєдинок Гвоздика покаже телеканал "Інтер".

Крім того, стежити за чемпіонським боєм українця можна буде по супутнику на американському телегігант ESPN.

Відзначимо, що Гвоздик битиметься в андеркарді головного бою вечора, в якому непереможний американець Хосе Карлос Рамірес вийде на ринг проти співвітчизника Аміра Імама. На кону стоїть вакантний пояс за версією WBC в першій напівсередній вазі.

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що непереможний український боксер здобув яскраву перемогу в рейтинговому бою.