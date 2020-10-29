Де дивитися Гассiєв – Сеферi: розклад трансляцій чемпіонського бою

Максим Іншаков Бокс 20:58, 29.10.2020 Оновлено: 21:01, 29.10.2020

Російський боксер Мурат Гассiєв в суботу, 31 жовтня битиметься проти албанця Нурі Сеферi за пояс WBA International.

Поєдинок пройде в Сочі в рамках проєкту "Бійцівський клуб РЕН ТВ"

У карді відбутися ще десять поєдинків, серед яких виділяються протистояння Едгара Гукасяна і Еммануеля Амоса (до 68 кг), а також Павла Сілягіна і В'ячеслава Барсукова (до 78 кг).

У прямому ефірі зустріч покаже телеканал РЕН ТВ. Трансляція розпочнеться о 20:55 за київським часом (21:55 мск).

Останній раз Мурат Гассiєв виходив на ринг 21 липня 2018 року. У московському "Олімпійському" він поступився українцеві Олександру Усику, який в підсумку став переможцем Всесвітньої суперсерії боксу і абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі. Мурат втратив титули чемпіона світу (за версіями IBF і WBA) і залишився без боїв більш ніж на два роки.

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