Де дивитися Джошуа – Пулєв: розклад трансляцій бою за три чемпіонські титули

Чемпіон WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) в суботу, 12 грудня, проведе бій проти представника Болгарії Кубрата Пулєва (28-1, 14 KO).

Боксерський вечір відбудеться у Лондоні на "О2 Арені" і його зможуть відвідати до 1000 глядачів. OBOZREVATEL вестиме онлайн поєдинку Джошуа – Пулєв.

Подивитися битву Джошуа – Пулєв можна буде на кількох спортивних стрімінгових платформах, таких як SkySports і Dazn.

Основний кард розпочнеться о 21:00. Джошуа і Пулєв, як очікується, вийдуть в ринг приблизно о 00:30 неділі, 13 грудня. Час вказаний київський.

Спочатку бій Джошуа і Пулєва повинен був відбутися в квітні, але через пандемію коронавiрусу був скасований.

Свій останній бій Джошуа провів у грудні 2019 року. 31-річний британець переміг за очками в реванші Енді Руїса і повернув собі всі чемпіонські титули.

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери вже опублікували котирування на переможця протистояння Джошуа – Пулєв.