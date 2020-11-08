Де дивитися бій Майк Тайсон – Рой Джонс-молодший: розклад трансляцій

Максим Іншаков Бокс 13:59, 8.11.2020

Легендарний американський боксер Майк Тайсон (50-6, 44 КО) в суботу, 28 листопада, проведе свій бій проти знаменитого співвітчизника Роя Джонса-молодшого (66-9, 47 КО).

Майк Тайсон – Рой Джонс-молодший: статистика боксерів
gamblingsites.org

Рейтинговий 8-раундовий бій за пояс WBC Frontline Battle Belt відбудеться на арені Dignity Health Sports Park в Лос-Анджелесі. Орієнтовний початок 7 ранку неділі, 29 листопада. Час київський.

В Україні зустріч двох легенд покаже медіасервіс Megogo. Крім того, трансляція бою Тайсон-Джонс запланована на РЕН ТВ. Також поєдинок можна буде подивитися на міжнародних стрімінгових платформах Fite.tv і Go.triller.

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери вже почали приймати ставки на бій. Фаворитом вважається Залізний Майк

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