Де дивитися бій Майк Тайсон – Рой Джонс-молодший: розклад трансляцій

Легендарний американський боксер Майк Тайсон (50-6, 44 КО) в суботу, 28 листопада, проведе свій бій проти знаменитого співвітчизника Роя Джонса-молодшого (66-9, 47 КО).

Рейтинговий 8-раундовий бій за пояс WBC Frontline Battle Belt відбудеться на арені Dignity Health Sports Park в Лос-Анджелесі. Орієнтовний початок 7 ранку неділі, 29 листопада. Час київський.

Mike Tyson and Roy Jones Jr will be competing for the WBC Frontline Battle Belt, I'm told. Here's a pic of said belt, created just for them.



They meet on 11/28. pic.twitter.com/CFwYAUMry9