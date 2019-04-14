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Де дивитися Берiнчик - Аракава: розклад трансляцій чемпіонського бою

Де дивитися Берiнчик - Аракава: розклад трансляцій чемпіонського бою
Поєдинок пройде в київському Палаці спорту
1.4тЧитати матеріал російською

Володар титулу WBO Intercontinental в легкій вазі Денис Берiнчик 20 квітня проведе захист титулу в бою з 37-річним японцем Ніхіто Аракавою.

OBOZREVATEL буде вести онлайн трансляцію бою Берінчик - Аракава

Пряму трансляцію з київського Палацу спорту поєдинку Берінчик - Аракава організовує телеканал "Інтер". Час початку - о 22:25.

На рахунку суперника українського боксера 32 перемоги, з яких 18 – нокаутом, а також 6 поразок і дві нічиї. Наш спортсмен виграв усі десять боїв на профі-рингу, при цьому сім з них завершив достроково.

Доповненням до головної події вечора стане восьмираундовий поєдинок нової української зірки професійного боксу Дмитра Митрофанова.

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Нагадаємо, що в Берiнчик здобув ефектну перемогу нокаутом в поєдинку проти філіппінця Росекі Крістобаля. Поєдинок відбувся в Броварах в ТРЦ "Термінал" 22 грудня.

На бій український чемпіон вийшов в образі персонажа легендарної гри.

Телеканал "Інтер", який планував пряму трансляцію поєдинку, показував бій у записі.

Як повідомляв OBOZREVATEL,Берiнчик може побитися на рингу з володарем поясів Всесвітньої боксерської організації і Всесвітньої боксерської асоціації Василем Ломаченком.

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Особа
Денис Беринчик
Місце
УкраїнаКиїв
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