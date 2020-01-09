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9 січня • оновлено в 22:23
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"Де бурятські танкісти?" Притула відповів Ломаченку через відео зі спецназом Росії

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Відомий український шоумен і телеведучий Сергій Притула висміяв боксера Василя Ломаченка за ролик із російським спецназом.

Колишній учасник Comedy Club, а нині волонтер, їдко прокоментував відео спортсмена про "силу православного духу" зі вдячністю "ввічливим людям", яке чемпіон легкої ваги опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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"Де бурятські танкісти?" Притула відповів Ломаченку через відео зі спецназом Росії

"Спасибі! Прекрасний ролик! Давайте ще! Слава російській зброї! Чудо-богатирям, слава! Чому в ролику відсутні бурятські танкісти? Обурений!" – відреагував із глузуванням на ролик Сергій у коментарях під постом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські фанати боксу закидали Василя Ломаченка гнівними коментарями після публікації ролика з російським спецназом. Зокрема, боксера запропонували включити до списку на обмін з Росією військовополоненими.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Сергій Притула Василь Ломаченко
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Притула феновый торчок
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3
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
СерГЕЙ Притyпок это то чмo, шо свою тещу оттрахал на глаза жинки, за то что укроинских детишек расхерачила на внедорожнике?)))))))))) Вот такие у боевого меньшинства пидapов усраины хгерои!))))))))))))))))
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6
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
После братьев Клычко, боксеры в Украине (нужно признать) - с#ань про-ка-ца-пс-кая. Не все, конечно, но трое - точно (Гвоздик-Ломаченко-Усик).
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Одиозный Сергей, аха))) Над отморозками однойайцевыми Клячками уже весь мир смеется!)))))))))))))
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4
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