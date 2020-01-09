"Де бурятські танкісти?" Притула відповів Ломаченку через відео зі спецназом Росії

Відомий український шоумен і телеведучий Сергій Притула висміяв боксера Василя Ломаченка за ролик із російським спецназом.

Колишній учасник Comedy Club, а нині волонтер, їдко прокоментував відео спортсмена про "силу православного духу" зі вдячністю "ввічливим людям", яке чемпіон легкої ваги опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Спасибі! Прекрасний ролик! Давайте ще! Слава російській зброї! Чудо-богатирям, слава! Чому в ролику відсутні бурятські танкісти? Обурений!" – відреагував із глузуванням на ролик Сергій у коментарях під постом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські фанати боксу закидали Василя Ломаченка гнівними коментарями після публікації ролика з російським спецназом. Зокрема, боксера запропонували включити до списку на обмін з Росією військовополоненими.

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