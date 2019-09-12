"Давай воювати!" Непереможний чемпіон світу кинув виклик Ломаченку

Чемпіон світу за версією IBF в напівлегкій вазі британець Джош Уоррінгтон (29-0, 6 KO) викликав на бій українця Василя Ломаченка (14-1, 10 КО).

"Це охрененно! Чому б не перевірити себе проти кращого? Не кожен чемпіон хоче цього з різних причин, але я не скажу "ні" цьому поєдинку. Я говорив це багато разів, я не буду захищати свій рекорд, я збираюся битися з кращими. Я страх як хочу побитися з одним з чемпіонів. Лома - кращий в pound-for-pound, чому б не перевірити себе? У будь-якому випадку, ти не будеш про це шкодувати, коли підеш на пенсію. Так що, хрін з ним, давай воювати!" - цитує Уоорінгтона Vringe.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 серпня Василь Ломаченко завоював три чемпіонські пояси в легкій вазі (WBC, WBA, WBO), перемігши одноголосним рішенням суддів британця Люка Кемпбелла.

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