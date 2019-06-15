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Далакян - Таворнхам: відеотрансляція чемпіонського бою українця

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Український чемпіон найлегшій ваговій категорії Артем Далакян проведе захист титулу за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) в бою з боксером з Таїланду Саравутом Таворнхамом.

Далакян - Таворнхам

Далакян - Таворнхам

Плеєр з відеотрансляцій з'явиться в цій новині за кілька хвилин до гри - стежте за оновленням. Початок зустрічі – 15 червня 18:00 за київським часом.

Відзначимо, що Далакян виграв всі свої 18 боїв на профі-рингу. 13 поєдинків українець завершив достроково.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Далакян за свій поєдинок проти Таворнхамом отримає суму з шістьма нулями, але у криптовалютi.

Найбільш незвичайний гонорар в історії боксу володарю пояса Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) виплатить генеральний партнер шоу, яке в суботу відбудеться в Києві. Наш співвітчизник отримає 1000000 CPT.

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Особа
Артем Далакян
Місце
УкраїнаКиїв
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