Далакян – Перес: де дивитися онлайн, на якому каналі чемпіонський бій

Українець Артем Далакян у суботу, 8 лютого, проведе захист свого чемпіонського пояса за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) у найлегшій вазі.

Наш співвітчизник у київському КВЦ "Парковий" битиметься з представником Венесуели Хосбером Пересом. Для українця це буде вже четвертий захист титулу, який він завоював в лютому 2018 року, побивши в США місцевого боксера Брайана Вілорію.

Далакян – Перес Union Boxing Promotion

Побачити поєдинок Далакян – Перес можна буде завдяки прямій трансляції на телеканалі XSPORT. Вечір боксу в столиці України стартує о 17:00, а головна подія вечора очікується близько 21:00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український супертяж Олександр Усик влаштував перепалку з ветераном АТО, обізвавши його ослом, і спровокував шквал негативних коментарів від співвітчизників.

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