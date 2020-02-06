Головна Новини
7 лютого • оновлено в 09:34
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Далакян – Перес: де дивитися онлайн, на якому каналі чемпіонський бій

Читати матеріал російською

Українець Артем Далакян у суботу, 8 лютого, проведе захист свого чемпіонського пояса за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) у найлегшій вазі.

Наш співвітчизник у київському КВЦ "Парковий" битиметься з представником Венесуели Хосбером Пересом. Для українця це буде вже четвертий захист титулу, який він завоював в лютому 2018 року, побивши в США місцевого боксера Брайана Вілорію.

Далакян – Перес

Далакян – Перес

Union Boxing Promotion

Новини
"Країна-агресор": український боксер-чемпіон розповів, навіщо їздив "у небратську Росію"

Побачити поєдинок Далакян – Перес можна буде завдяки прямій трансляції на телеканалі XSPORT. Вечір боксу в столиці України стартує о 17:00, а головна подія вечора очікується близько 21:00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український супертяж Олександр Усик влаштував перепалку з ветераном АТО, обізвавши його ослом, і спровокував шквал негативних коментарів від співвітчизників.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "WBA" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
WBA
Особа
Артем Далакян
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги