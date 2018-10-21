Cпаррінг-партнери Усика покинули табір українця

Два спаринг-партнера абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика (15-0, 11 КО) американець Малік Скотт (на фото ліворуч) і британець Фабіо Вардлi (4-0, 3 КО) завершили роботу в таборі українця.

"Фантастичний останній спаринг в Києві з Сашком Усиком. Було приємно просто бути частиною команди і працювати разом з нею протягом останніх двох тижнів. Я придбав колосальний досвід за такий короткий час, вивчаючи одного з кращих боксерів в світі", - написав у себе в Instagram на прощання Вардлi (на фото праворуч).

Пізніше Вардлi у себе в інстасторі розмістив знімок з лондонського аеропорту.

Нагадаємо, що поєдинок Усик - Белью відбудеться в Манчестері 10 листопада . При цьому цей бій стане першим за звання абсолютного чемпіона світу на території Великобританії.

Раніше Белью назвав Олександра Усика найсильнішим в дивізіоні з часів легендарного Евандера Холіфілда. Крім того Тоні заявив, що твердо має намір дати справжній бій українцеві.