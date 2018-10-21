Cпаррінг-партнери Усика покинули табір українця

Два спаринг-партнера абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика (15-0, 11 КО) американець Малік Скотт (на фото ліворуч) і британець Фабіо Вардлi (4-0, 3 КО) завершили роботу в таборі українця.
"Фантастичний останній спаринг в Києві з Сашком Усиком. Було приємно просто бути частиною команди і працювати разом з нею протягом останніх двох тижнів. Я придбав колосальний досвід за такий короткий час, вивчаючи одного з кращих боксерів в світі", - написав у себе в Instagram на прощання Вардлi (на фото праворуч).
SWEAT EQUITY! 💦 Fantastic last sparring out in Kiev with @usykaa 👊🏾 It's been a pleasure just to be a part of the team and work alongside him for these past two weeks , l've gained so much experience in such a short space of time , learning from one of the best in the business. Thank you #TeamUsyk 🇺🇦 - #TeamWardley 👊🏾💥 - - - #UsykBellew #OleksandrUsyk #Kiev #Ukraine #TeamSouthpawJab #Boxing #HeavyweightBoxing #HeavyweightBoxingUK #ProBoxer #Ipswich #Suffolk #EastAnglia #ProfessionalBoxing #BoxingTraining #BoxingMotivation #BoxingWorkout #BoxingGloves # BoxingLife
Пізніше Вардлi у себе в інстасторі розмістив знімок з лондонського аеропорту.
Нагадаємо, що поєдинок Усик - Белью відбудеться в Манчестері 10 листопада . При цьому цей бій стане першим за звання абсолютного чемпіона світу на території Великобританії.
Раніше Белью назвав Олександра Усика найсильнішим в дивізіоні з часів легендарного Евандера Холіфілда. Крім того Тоні заявив, що твердо має намір дати справжній бій українцеві.
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