МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

Cпаррінг-партнери Усика покинули табір українця

32тЧитати матеріал російською

Два спаринг-партнера абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика (15-0, 11 КО) американець Малік Скотт (на фото ліворуч) і британець Фабіо Вардлi (4-0, 3 КО) завершили роботу в таборі українця.

"Фантастичний останній спаринг в Києві з Сашком Усиком. Було приємно просто бути частиною команди і працювати разом з нею протягом останніх двох тижнів. Я придбав колосальний досвід за такий короткий час, вивчаючи одного з кращих боксерів в світі", - написав у себе в Instagram на прощання Вардлi (на фото праворуч).

SWEAT EQUITY! 💦 Fantastic last sparring out in Kiev with @usykaa 👊🏾 It's been a pleasure just to be a part of the team and work alongside him for these past two weeks , l've gained so much experience in such a short space of time , learning from one of the best in the business. Thank you #TeamUsyk 🇺🇦 - #TeamWardley 👊🏾💥 - - - #UsykBellew #OleksandrUsyk #Kiev #Ukraine #TeamSouthpawJab #Boxing #HeavyweightBoxing #HeavyweightBoxingUK #ProBoxer #Ipswich #Suffolk #EastAnglia #ProfessionalBoxing #BoxingTraining #BoxingMotivation #BoxingWorkout #BoxingGloves # BoxingLife

Публікація від Fabio Wardley (@fabiowardley)

Пізніше Вардлi у себе в інстасторі розмістив знімок з лондонського аеропорту.

Cпаррінг-партнери Усика покинули табір українця

Новини
Усик - Білями: букмекери несподівано змінили котирування на супербій

Нагадаємо, що поєдинок Усик - Белью відбудеться в Манчестері 10 листопада . При цьому цей бій стане першим за звання абсолютного чемпіона світу на території Великобританії.

Раніше Белью назвав Олександра Усика найсильнішим в дивізіоні з часів легендарного Евандера Холіфілда. Крім того Тоні заявив, що твердо має намір дати справжній бій українцеві.

Читайте всі новини по темі "Усик - Белью" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Усик - Белью
Особи
Тоні БельюОлександр Усик
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
1
0
Смішно
15
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Klokis Alex
Klokis Alex
И с одной р!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Klokis Alex
Klokis Alex
Спаринг а не спарiнг
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Klokis Alex
Klokis Alex
Спаринг а не спаринг!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Наші блоги