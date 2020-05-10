"Чому при цьому росіяни в нас стріляють?" Цимбалюк звернувся до Усика та Ломаченка

Відомий український журналіст Роман Цимбалюк, який працює кореспондентом УНІАН в Москві, привів гідну відповідь для боксерів Олександра Усика і Василя Ломаченка, які виставляють себе "показово аполітичними".

Усик і Ломаченко

"Роблять вигляд, що на українській території немає російських військових. Я називаю цю категорію "людина-кущ". Їм не важливо, які прапори висять навколо. Як, наприклад, нашим прекрасним боксерам Усику та Ломаченку, які розповідають щось про дружбу, братство і один народ. Я не проти таких висловлювань, тільки не можу зрозуміти: чому при цьому росіяни в нас стріляють?" – цитує Цимбалюка "Факти".

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