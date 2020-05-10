"Чому при цьому росіяни в нас стріляють?" Цимбалюк звернувся до Усика та Ломаченка

Відомий український журналіст Роман Цимбалюк, який працює кореспондентом УНІАН в Москві, привів гідну відповідь для боксерів Олександра Усика і Василя Ломаченка, які виставляють себе "показово аполітичними".
Усик і Ломаченко
"Роблять вигляд, що на українській території немає російських військових. Я називаю цю категорію "людина-кущ". Їм не важливо, які прапори висять навколо. Як, наприклад, нашим прекрасним боксерам Усику та Ломаченку, які розповідають щось про дружбу, братство і один народ. Я не проти таких висловлювань, тільки не можу зрозуміти: чому при цьому росіяни в нас стріляють?" – цитує Цимбалюка "Факти".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
9 квітня Олександр Усик заявив, що продовжує спілкуватися зі своїми друзями з Росії, незважаючи на конфлікт між країнами. За словами боксера "росіяни не винні в тому, що сталося, що наші царі щось там не поділили".
19 квітня український чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA Василь Ломаченко опублікував в Instagram відео, в якому разом з російськими акторами і священиками у віршованій формі привітав Україну і українців з Великоднем.
5 травня Ломаченко заявив, що він до сих пір не вірить, що Росія почала війну в Україні.
7 травня Усика і Ломаченка внесли в базу сайту "Миротворець".
У той же день генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремлев заявив, що в Росії пишаються боксерами і готові допомогти їм з російським громадянством.
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