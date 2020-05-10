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10 травня • оновлено в 12:58
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"Чому при цьому росіяни в нас стріляють?" Цимбалюк звернувся до Усика та Ломаченка

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Відомий український журналіст Роман Цимбалюк, який працює кореспондентом УНІАН в Москві, привів гідну відповідь для боксерів Олександра Усика і Василя Ломаченка, які виставляють себе "показово аполітичними".

Усик і Ломаченко

Усик і Ломаченко

"Роблять вигляд, що на українській території немає російських військових. Я називаю цю категорію "людина-кущ". Їм не важливо, які прапори висять навколо. Як, наприклад, нашим прекрасним боксерам Усику та Ломаченку, які розповідають щось про дружбу, братство і один народ. Я не проти таких висловлювань, тільки не можу зрозуміти: чому при цьому росіяни в нас стріляють?" – цитує Цимбалюка "Факти".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коли відбудеться бій Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Олександр Усик Василь Ломаченко Роман Цимбалюк
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Почему российские войска не захватили украину ещё в 2014 году? Аааа всу же в десятки раз сильнее вермахта)))))
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Почему россияне до сих пор не застрелили цимбу? Он же в Москве годами ошивается. Обжился, детей родил. Его дети будут учиться в московской школе. Будут патриотами России. Россияне, не стреляйте в цимбу :-))))
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