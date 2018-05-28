"Чому не Київ": в Росії зробили нову заяву про бій Усик - Гассієв

Фінал Всесвітньої суперсерії боксу (WBSS) між українцем Олександром Усиком і росіянином Муратом Гассієвим пройде на нейтральній території. Переконання в цьому висловив відомий російський журналіст Олександр Бєлєнький.

"Чому не Москва? Тому ж, чому не Київ. Розумію, що для розпаленілої частини нашої громадськості ті, хто не з нею - проти неї. Та й з тими, хто з нею, теж не заважає розібратися. Може, вони тільки вдають, що за, а самі - проти, проти, проти! Не думаю, що якби Гассієву запропонували битися з Усиком в Києві, це викликало б великий інтерес у російської боксерської і особливо небоксерські громадськості", - написав журналіст для сайту "Матч ТВ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські ЗМІ назвали нову дату бою Усик - Гассієв , який був відкладений через травму українського боксера.