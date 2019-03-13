"Чого ти кричиш на мене?!" Ломаченко "вибухнув" на тренуванні

Український чемпіон Василь Ломаченко влаштував незабутнє шоу під час відкритого тренування напередодні свого бою з британцем Ентоні Кроллою, який пройде 12 квітня.

Наш боксер покуражився під час інтерв'ю YouTube-каналу The Schmo. "Як проходить твоя підготовка до бою проти Кролли?" – поставив Василю запитання епатажний ведучий. Українець феєрично відреагував на це, жартома прокричавши у мікрофон: "Чого ти кричиш на мене, я не можу зрозуміти?! Вгамуйся! Зрозумів мене?!".

Новини Названо ідеальний бій для Ломаченка

Журналіст жартома спробував повторити почуте, чим викликав сміх у залі.

Ломаченку також нагадали про те, що свою єдину поразку в любительській кар'єрі він зазнав в американському Чикаго. "Так, я пам'ятаю той бій із Селімовим. Звичайно, я не був щасливим. Але той бій зробив мене тим, ким я є сьогодні. Той бій мотивував мене", – зазначив чемпіон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко зробив заяву про свою кар'єру, розповівши про деякий дискомфорт в нинішній сітуауціі.

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