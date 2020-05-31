Британський суперважковаговик Дерек Чісора (32-9, 23 КО) заявив, що має намір битися з українцем Олександром Усиком (17-0, 13 КО) тільки в присутності глядачів.

А якщо в доступному для огляду майбутньому це питання не вдасться вирішити через карантиннi обмеженя з огляду на пандемію коронавiрусу, британець планує дебютувати в ММА-промоції Bellator.

Дерек Чісора

"Поки ми просто чекаємо завершення карантину, щоб прикинути, як багато людей зможемо зібрати на арені О2 (у Лондоні). Я думаю, цьому бою потрібні фани. Деякі поєдинки можуть обійтися без уболівальників, але певним боям вони потрібні, і це той випадок, коли люди повинні насолодитися видовищем наживо. Ми чекаємо нову дату для бою з Усиком. Але якщо з цим і далі не буде визначеності, ми вирушимо прямо в Bellator", – цитує Чісору Vringe.com.

Нагадаємо, що бій Усик – Чісора був запланований на 23 травня в Лондоні, проте через пандемію коронавiрусу його офіційно перенесли на невизначений термін.

Раніше Хірн заявив, що готується скасувати поєдинок нашого співвітчизника проти Дерека.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Едді розповів, на яку дату може бути перенесений поєдинок Усика і Чісори.

Пізніше промоутер Олександра Усика повідомив, що бій українця проти Дерека Чісори може відбутися в несподіваному місці і лише за однієї умови.