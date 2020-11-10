Чісора замінить Повєткіна в бою проти Вайта 21 листопада

Британський боксер Дерек Чісора (32–10, 23 KO) замінить росіянина Олександра Повєткіна (36–2–1, 25 KO) в поєдинку проти Ділліана Вайта (27–2, 18 KO), повідомив промоутер Андрій Рябінський.

Російського Витязя напередодні виписали з лікарні, де він проходив лікування від коронавiрусу.

"Наскільки я знаю, Вайт боксуватиме 21 листопада. У нього буде бій із Чісорою", – цитує Рябінського ТАСС.

Раніше промоутер із компанії Matchroom Boxing Едді Гірн назвав нову дату бою, який було спочатку заплановано на 21 листопада. За інформацією британця, поєдинок попередньо перенесли на 30 січня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні Повєткін у першому бою переміг британця ямайського походження Ділліана Вайта й завоював титул тимчасового чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC, а також престижний пояс WBC Diamond.

Чісора 1 листопада програв за очками українцеві Олександру Усику.