Чісора, який висiв, коли його бив Хей, звернувся до Усика. Відео

Знаменитий боксер Дерек Чісора (32-9, 23 КО) виклав незвичайне звернення до українця Олександра Усика (17-0, 13 КО).

У себе в Instagram британець розмістив відео, на якому він висить, тримаючись руками за кільця, і кричить "Привіт". В цей час його по корпусу б'є Девід Хей – менеджер Чісори.

"Привіт, Усик", – підписав ролик Дерек, тегнув акаунт кримчанина в Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спочатку поєдинок між боксерами мав відбутися 23 травня в Лондоні, але його перенесли через пандемію коронавiрусу. Наразi протистояння між українцем і британцем заплановано на 31 жовтня.

Промоутер Едді Хирн розповів про велику проблему з боєм Усика і Чісори, яка може змусити їх піти на зниження гонорарів або перенесення поєдинку на пізніший термін.