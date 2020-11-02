Чісора відреагував на поразку від Усика: спортивні підсумки 1 листопада
Дерек Чісора емоційно відреагував на поразку від Олександра Усика, а в київському "Динамо" кілька футболістів заразилися COVID-19.
Крім того, стала відома статистика бою Усик – Чісора.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 1 листопада. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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