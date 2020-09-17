Чісора відповів Усику, записавши відео в стилі українця

Михайло Морозов Бокс 11:45, 17.09.2020 Оновлено: 11:52, 17.09.2020

Наступний суперник Олександра Усика Дерек Чісора відповів нашому співвітчизнику, записавши відео в його стилі.

Зазначимо, що раніше українець не раз звертався до британця, вигукуючи його ім'я та запитуючи, як той поживає.

"Олександре! Олександре! Як справи, Олександре? Я йду за тобою! Дереку, як справи? Все добре, все добре, відчепися від мене!" – сказав Чісора на відео.

Нагадаємо, що спочатку поєдинок між боксерами мав відбутися 23 травня в Лондоні, але його перенесли через пандемію коронавірусу. Зараз протистояння між українцем і британцем заплановано на 31 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Едді Гірн розповів про велику проблему з боєм Усика і Чісори, яка може змусити їх піти на зниження гонорарів або перенесення поєдинку на пізніший термін.

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