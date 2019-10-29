"Це серйозна проблема": промоутер розповів про новий бій Усика

Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хирн зізнався, що хоче в лютому організувати бій Чісора (32-9, 23 KO) - Усик (17-0, 13 КО).

Усик - Уізерспун

"Особисто я хочу побачити бій Чісори проти Усика або Паркера. Я передбачаю, що цей поєдинок відбудеться в лютому наступного року. Усик мені чітко сказав, що хоче в наступному бою битися за титул чемпіона світу. Але він може прийти до мене і заявити, що бажає битися з Чісорою. Чісора - це серйозна проблема. він грізний хлопець. Дерек - розумний і кмітливий, він показує відмінний пресинг, добре працює по корпусу. Чісора невпинний, його бої цікаво дивитися", - заявив Хирн в інтерв'ю boxingnews24.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 жовтня Дерек Чісора переміг співвітчизника Девіда Прайса (25-7, 20 KO) в бою за вакантний титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBO в суперважкій вазі (+90,7 кг).

13 жовтня Олександр Усик перемогою технічним нокаутом дебютував в суперважкому дивізіоні. Наш співвітчизник в США легко розібрався з місцевим ветераном Чазз Уізерспун (38-4, 29 КО).

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