Чісора про перспективи Усика в супертяжах: Джошуа та Ф'юрі його з'їдять

Михайло Морозов Бокс 16:23, 3.11.2020

Після програного бою Олександру Усику Дерек Чісора заявив, що Олександру Усику не вдасться досягти успіху в суперважкій вазі.

В інтерв'ю на YouTube-каналі IFL TV британець поділився думкою, що наш співвітчизник не зможе впоратися ні з Ентоні Джошуа, ні з Тайсоном Ф'юрі. За його словами, українцю не вистачає сили удару та габаритів.

"Вони його з'їдять. Джошуа його з'їсть, Ф'юрі його з'їсть. У нього немає потужного удару. Він часто тікає. Зріст більшості сильних супертяжів досягає двох метрів. Як він до них дістанеться? Усик почав боксувати, він не створений для цього дивізіону. Саме тому у більшості представників крузервейту не виходить проявити себе в супертяжах. Йому буде важко", – вважає Чісора.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній тренер Усика Джеймс Алі Башир дав пораду українцю після бою з британським боксером.

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