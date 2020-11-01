Чісора приніс Усику несподіваний подарунок після бою. Відео

Максим Іншаков Бокс 11:12, 1.11.2020 Оновлено: 11:19, 1.11.2020

Британський супертяж Дерек Чісора після поразки від українця Олександра Усика приніс йому в роздягальню пакет із гамбургерами.

Незвичайний подарунок від темношкірого боксера отримав сам кримчанин, а також члени його команди. Спортсмени в дружній атмосфері влаштували невеликий перекус.

Чісора приніс Усику гамбургери
Twitter Matchroom Boxing

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок Усик – Чісора за титул офіційного претендента на бій за титул чемпіона світу за версією WBO завершився перемогою нашого співвітчизника.

Пізніше з'явився коментар британця, а також відео з найкращими моментами битви.

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