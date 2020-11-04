Чісора низько оцінив шанси Усика у супертяжах: спортивні підсумки 3 листопада

Олександр Чеканов Бокс 09:10, 4.11.2020

Донецький "Шахтар" розгромно програв "Боруссії" з Менхенгладбаха в третьому турі Ліги чемпіонів, а британець Дерек Чісора оцінив перспективи Олександра Усика у суперважкому дивізіоні.

Крім того, київське "Динамо" зробило офіційну заяву по матчу з "Барселоною" у Лізі чемпіонів.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 3 листопада. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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"Динамо" озвучило офіційне рішення щодо матчу з "Барселоною"

Чісора про перспективи Усика у супертяжах: Джошуа і Ф'юрі його з'їдять

Провал "Шахтаря" і розгроми в Європі: результати Ліги чемпіонів 3 листопада

Екс-тренер Усика дав пораду українцю після бою з Чісорою

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