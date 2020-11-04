Чісора низько оцінив шанси Усика у супертяжах: спортивні підсумки 3 листопада

Донецький "Шахтар" розгромно програв "Боруссії" з Менхенгладбаха в третьому турі Ліги чемпіонів, а британець Дерек Чісора оцінив перспективи Олександра Усика у суперважкому дивізіоні.

Крім того, київське "Динамо" зробило офіційну заяву по матчу з "Барселоною" у Лізі чемпіонів.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 3 листопада. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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