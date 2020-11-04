Чісора низько оцінив шанси Усика у супертяжах: спортивні підсумки 3 листопада
Донецький "Шахтар" розгромно програв "Боруссії" з Менхенгладбаха в третьому турі Ліги чемпіонів, а британець Дерек Чісора оцінив перспективи Олександра Усика у суперважкому дивізіоні.
Крім того, київське "Динамо" зробило офіційну заяву по матчу з "Барселоною" у Лізі чемпіонів.
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