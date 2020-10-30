Чісора назвав Усика росіянином

Британець Дерек Чісора (32-9, 23 КО) заявив, що промоутер Едді Хірн продався Олександру Усику (17-0, 13 КО), якого назвав росіянином.

Епізод стався під час фінальної пресконференції перед боєм Усик – Чісора, який пройде 31 жовтня. При цьому сам Хірн поправив Дерека, зазначивши, що його суперник з України.

"Все, про що я тебе прошу, Едді: мені потрібен чесний рефері та чесні судді, а не так, як було в бою з Вайтом, коли ти купив суддю. Розумію, Олександр – твій клієнт, так як ти продав душу росіянам... Усик з України? Окей, ти продав душу українцям. Але я знову доведу свою цінність. Мені потрібно лише, щоб все було чесно, для всіх", – сказав британський супертяж.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик заробить 1,5 мільйона фунтів за бій з Дереком Чісорою. Це в два рази менше за гонорар британця.