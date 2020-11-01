Чісора емоційно відреагував на поразку від Усика

Британський боксер Дерек Чісора (32-10, 23 КО) відмовився визнавати поразку від українця Олександра Усика (18-0, 13 КО).

Чісора на 100% впевнений, що саме він був найкращим в поєдинку, віддавши лише кілька раундів.

"Так, я віддав пару раундів, але я збільшував темп. Однак судді побачили інакше. Був тиск. Іноді мої удари по тілу спрацьовували. Я просто розчарований. Я спустошений. У суперважкій вазі потрібно битися, а не боксувати. Я задавав темп, але віддав пару раундів, і він зловив мене кількома хорошими "пострілами", однак вони не були болючими", – цитує Чісору boxingscene.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок Усик – Чісора за титул офіційного претендента на чемпіонський бій по лінії WBO завершився перемогою нашого співвітчизника.

Пізніше з'явився коментар українця, а також відео з найкращими моментами битви.