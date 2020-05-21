"Чий Крим?" Чемпіон світу сказав, що треба зробити з Усиком

Чемпіон світу з кікбоксингу 2008 року, севастополець Павло Журавльов вважає, що непереможного українського боксера Олександра Усика варто залишити в спокої з політичними питаннями і не вимагати від нього відповіді на "Чий Крим?".

Павло Журавльов

"Усик – чемпіон світу з боксу. Не потрібно його вплутувати туди, куди не варто його вплутувати. Хто ображається, нехай пробачить. Хто пишається, нехай пишається. Олександр – медійна особистість, лідер думок. Коли він висловлює думку, а воно відрізняється від нашого, для нас ця людина стає ворогом. Хіба це демократія? Ні", – цитує Журавльова tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Журавльов підтримав Усика і Ломаченка, поцікавившись, чому в "Миротворці" немає українських депутатів.

Крім того, Павло назвав українських політиків негідниками, які намагаються "впарити патріотизм".

Також кікбоксер пояснив братання Усика з росіянами.