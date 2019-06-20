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"Не протягне": Ломаченку "поставили діагноз"

2.1тЧитати матеріал російською

Батько і тренер американського проспекту Теофімо Лопеса (13-0, 11 КО) Теофімо Лопес-старший упевнений, що Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) не протягне і декількох раундів проти його сина.

"Ми буем битися за титули Ломаченка. У нас буде титул і ми подивимося, що він скаже після цього. Ми об'єднаємо всі чотири пояси. Я думаю, що це буде самий легкий бій для нас. Я не бачу, щоб Ломаченко протягнув більше чотирьох- п'яти раундів проти нас. Клянуся, він занадто легкий. Ми не програємо 56-кілограмовому бійцеві. Я піду з боксу, якщо у нас буде поразка від цього хлопця. Теомфімо зробить апсет в поєдинку з Ломаченком. Василь навіть і поруч не стоїть з тим, що ми можемо робити. Я не здивуюся, якщо він уникне бою і спуститься в другу напівлегку вагу", - цитує Лопеса vringe.com.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, український чемпіон Василь Ломаченко втратить близько мільйона доларів у разі проведення поєдинку проти Люка Кемпбелла в США.

Напередодні стало відомо, що сторони боксерів не зуміли домовитися про організацію шоу 31 серпня Лондоні. Тепер Всесвітня боксерська рада, який виставить на кін вакантний чемпіонський пояс в легкій вазі, організовує торги.

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Особи
Василь ЛомаченкоТеофімо Лопес
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