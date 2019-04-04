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"Чи доживуть?" Володимир Кличко висловився про політв'язнів у Росії

"Чи доживуть?" Володимир Кличко висловився про політв'язнів у Росії
Наш титулований співвітчизник зробив відверту заяву
1.6тЧитати матеріал російською

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко висловився про незаконне утримання українського кінорежисера Олега Сенцова в російській в'язниці.

"Хотілося б, щоб рішення про звільнення Сенцова й інших політв’язнів та міжнародне визнання незаконного утримування їх у в’язницях було ухвалено найближчим часом. Але, на превеликий жаль, процес звільнення блокується політично обґрунтованими мотивами... Отже, ми повинні продовжувати наполягати на їхньому звільненні. Інше питання – чи доживуть ці люди до звільнення, чи вистачить їм людських ресурсів дожити до цього моменту? Залишається лише вірити, що наші спільні зусилля краще раніше, ніж пізніше приведуть до перемоги", – сказав Кличко в інтерв'ю babynyar.org

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''Дійшло до мозку'': сестра Сенцова розповіла про руйнівні наслідки голодування

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2015 році військовий суд у Ростові-на-Дону засудив українського режисера Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму нібито за "створення терористичного співтовариства" в Криму.

При цьому кримчанину Сенцову, незважаючи на його протести, примусово нав'язали громадянство РФ. Кремль відмовляється видавати Україні Сенцова, мотивуючи це "відсутністю договору про подвійне громадянство".

У минулому році Сенцов оголосив безстрокове голодування. Єдиною його вимогою є звільнення всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських в'язницях. Пізніше він погодився на підтримуючу терапію.

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Теми
Справа Олега СенцоваУкраїнські політв'язні в Росії
Особи
Володимир КличкоОлег Сенцов
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Пигин Макс
Пигин Макс
Мне кажется, что повторяя ежедневно мантру про "политзаключённых" скауасы сами уверовали в этот бред.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
судя по отъвшейся ряхе голодувальныка -рекрдсмена -доживут еще и Кличко переживут...обоих
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Сенцов не "режиссёр", а террорист. :-)
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