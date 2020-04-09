"Черв'як всередині": Усик відзначився відвертим висловлюванням

Олександр Чеканов Бокс 13:02, 9.04.2020

Український боксер Олександр Усик висловив упевненість в тому, що для досягнення високих результатів людина повинна бути позитивно налаштованою.

На його думку, в світі немає поганих людей, але є вчинки, які роблять їх поганими.

"Мені здається, у всіх, якщо взяти дитячі спогади, для того, щоб чогось досягати чогось, тобою має щось рухати. Але тобою повинна рухати доброта, любов. У світі немає поганих людей. Є погані вчинки. А людина насправді – це образ Творця. Вона завжди хороша. Але ось ці погані вчинки, які сидять в хорошому тілі, не дадуть людині досягти результатів. Якщо є черв'як всередині, висоти в житті немає", – сказав Усик для свого офіційного YouTube-каналу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський коментатор Григорій Стангріт оцінив шанси Олександра Усика в суперважкій вазі.

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