"Черв'як всередині": Усик відзначився відвертим висловлюванням

Український боксер Олександр Усик висловив упевненість в тому, що для досягнення високих результатів людина повинна бути позитивно налаштованою.

На його думку, в світі немає поганих людей, але є вчинки, які роблять їх поганими.

"Мені здається, у всіх, якщо взяти дитячі спогади, для того, щоб чогось досягати чогось, тобою має щось рухати. Але тобою повинна рухати доброта, любов. У світі немає поганих людей. Є погані вчинки. А людина насправді – це образ Творця. Вона завжди хороша. Але ось ці погані вчинки, які сидять в хорошому тілі, не дадуть людині досягти результатів. Якщо є черв'як всередині, висоти в житті немає", – сказав Усик для свого офіційного YouTube-каналу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський коментатор Григорій Стангріт оцінив шанси Олександра Усика в суперважкій вазі.