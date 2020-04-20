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20 квітня • оновлено в 12:07
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"Червонопузі закривають церкви": Усик обурився через коронавірус

2.9т
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Український боксер Олександр Усик обурився через "силу" коронавірусу та порівняв закриття церков на Великдень з поверненням Радянського Союзу.

"Коронавірус – вірус, який, блін, сильніше, ніж усі інші. Коли я вперше почув, що будуть закривати церкви, то подумав, що це буде повернення в Радянський Союз. Те, що, прости Господи, червонопузі закривають церкви – як зараз, у ХХІ столітті, можна дозволити це зробити? І на цьому підґрунті у мене з'явилася внутрішня агресія", – сказав Усик в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Дмитро Гордон і Олександр Усик

Дмитро Гордон і Олександр Усик

Він визнає, що вірус є, але закликає не впадати в паніку й утриматися від залякування людей.

"Дуже багато паніки. Паніка породжує паніку. Тобто, мені здається, що все повинно бути дуже обдумано, коли це все робиться. Ми найбльш непокірні. Нам кажуть сидіти вдома, а ми не сидимо вдома. Нам радять запобіжні заходи, а ми їх не дотримуємося. Я знаю, що вірус є. Але не треба робити з цього божевільну річ, щоб залякувати людей", – додав боксер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик, який закликав йти до церкви під час коронавірусу, визнав свою помилку.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Коронавірус
Особа
Олександр Усик
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Simon Igor
Simon Igor
Много ударов по башке, видно, получал! Было бы правильно попов, монахов и прихожан, которые прутся в церковь во время карантина, лечить на средства московского патриархата или молитвами!
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Zambezi Mganga
Zambezi Mganga
не от большого ума сказал
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Zambezi Mganga, що ты вякаешь,иудеи у власти
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Спорт Бокс

Коронавірус. Найважливіше

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