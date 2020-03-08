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8 березня • оновлено в 23:36
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Черкашин нокаутував Менді у 7-му раунді - опубліковано відео

3.1т
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24-річний уродженець Харкова Федір Черкашин (16-0, 8 КО), який прийняв в 2018-му громадянство Польщі, впевнено переміг французького боксера Патрика Менді (18-16-3, 1 KO).

Поєдинок на вечорі боксу в польському місті Ломжа завершився в 7-му раунді, коли ексукраїнцю вдалося на протиході провести приголомшливий лівий боковий. Пропустивши такий удар, француз як підкошений повалився на канвас.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в жовтні Черкашин добув ефектну перемогу над аргентинцем Гуїдо Пітто (26-7-2, 8 КО).

У липні минулого року року Черкашин красиво виграв поєдинок з австралійцем Вагою Каппера (20-4, 12 КО).

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Федiр Черкашин
Місце
Польща
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