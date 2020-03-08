24-річний уродженець Харкова Федір Черкашин (16-0, 8 КО), який прийняв в 2018-му громадянство Польщі, впевнено переміг французького боксера Патрика Менді (18-16-3, 1 KO).

Поєдинок на вечорі боксу в польському місті Ломжа завершився в 7-му раунді, коли ексукраїнцю вдалося на протиході провести приголомшливий лівий боковий. Пропустивши такий удар, француз як підкошений повалився на канвас.

Fiodor Czerkaszyn rozprawia się z kolejnym rywalem w zawodowym ringu❗ Czas na walkę wieczoru z udziałem Artura Szpilki 📍🇵🇱🥊✊



Transmisja w TVP 1⃣, #tvpsport oraz aplikacji mobilnej i na naszej stronie ➡ https://t.co/g76iJe4g4Y pic.twitter.com/lVE5NtKAdo - TVP Sport (@sport_tvppl) March 7, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, в жовтні Черкашин добув ефектну перемогу над аргентинцем Гуїдо Пітто (26-7-2, 8 КО).

У липні минулого року року Черкашин красиво виграв поєдинок з австралійцем Вагою Каппера (20-4, 12 КО).

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