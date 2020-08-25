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Через Усика у Джошуа готові відмовитися від чемпіонського пояса

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Бокс
2,4 т.
Олександр Усик та Едді Гірн

Едді Гірн (праворуч) розповів про статус Олександра Усика.

Обов'язковий претендент на чемпіонський бій за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) у суперважкій вазі Олександр Усик є проблемою для команди Ентоні Джошуа.

Промоутер володаря титулу Едді Гірн зазначив, що його головним завданням є організація поєдинку Джошуа проти Тайсона Ф'юрі. Заради досягнення цієї мети команда британця готова пожертвувати поясом.

"Звичайно, це буде проблемою. Я не хочу заглядати далеко, він, якщо Усик поб'є Чісору, у жовтні-листопаді, а у квітні-червні Джошуа поб'ється з Ф'юрі, то, можливо, ми домовимося про те, щоб звільнити пояс. Очевидно, що Усик хочеться битися за чемпіонський пояс. І у нього є на це право, тому що він обов'язковий претендент. Тобто Джошуа повинен або з ним побитися, або звільнити титул, або ми знайдемо якесь рішення", – заявив Гірн в інтерв'ю Boxing Social.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ припустили проведення відбіркового бою Усик – Повєткін по лінії Всесвітньої боксерської ради (WBC). При цьому в команді українця відкинули таку можливість.

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WBOЕдді ХірнЕнтоні ДжошуаОлександр Усик
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