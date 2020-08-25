Через Усика у Джошуа готові відмовитися від чемпіонського пояса

Обов'язковий претендент на чемпіонський бій за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) у суперважкій вазі Олександр Усик є проблемою для команди Ентоні Джошуа.

Промоутер володаря титулу Едді Гірн зазначив, що його головним завданням є організація поєдинку Джошуа проти Тайсона Ф'юрі. Заради досягнення цієї мети команда британця готова пожертвувати поясом.

"Звичайно, це буде проблемою. Я не хочу заглядати далеко, він, якщо Усик поб'є Чісору, у жовтні-листопаді, а у квітні-червні Джошуа поб'ється з Ф'юрі, то, можливо, ми домовимося про те, щоб звільнити пояс. Очевидно, що Усик хочеться битися за чемпіонський пояс. І у нього є на це право, тому що він обов'язковий претендент. Тобто Джошуа повинен або з ним побитися, або звільнити титул, або ми знайдемо якесь рішення", – заявив Гірн в інтерв'ю Boxing Social.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ припустили проведення відбіркового бою Усик – Повєткін по лінії Всесвітньої боксерської ради (WBC). При цьому в команді українця відкинули таку можливість.

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