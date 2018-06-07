Через українця титулованого боксера позбавили чемпіонського пояса

Чемпіона світу казаха Геннадія Головкіна (38-0-1, 34 КО) позбавили пояса Міжнародної боксерської федерації (IBF).

В активі у середній вазі також залишаються пояса WBC, WBA і IBO, йдеться в повідомленні Boxingscene.

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Таке рішення в Міжнароднїй боксерській федерації прийняли через відмову Головкіна провести обов'язковий захист титулу проти українського претендента Сергія Дерев'янченко (12-0, 10 КО).

GGG в свою чергу віддав перевагу більш грошовому варіанту - реваншу з мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО), але і тут його спіткала невдача - Canelo провалив допінг-тестування і був забанений на шість місяців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український проспект добув восьму перемогу нокаутом у восьмому поєдинку на профі рингу.