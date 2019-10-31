Через українця: Канело скипів перед боєм з Ковальовим

Мексиканець Сауль Альварес висловив невдоволення своєму промоутеру Оскару Де Ла Хойї в зв'язку зі зривом поєдинку проти українця Сергія Дерев'янченка.

Суперзірка світового боксу через невдалі переговори втратив чемпіонський пояс за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) у середній вазі, пише vringe.com. Саме цей факт розлютив Канело.

"Наші відносини? Це чисто ділові відносини. У нас є проблеми, це не секрет. Але вони пов'язані виключно з робочими моментами. Але говорити про це я не збираюся. Ми тут заради бою. Я прийшов сюди як боксер. Я не прийшов сюди говорити про контракти і якихось правових відносинах", – прокоментував ситуацію Альварес.

Сауль Альварес

Зазначимо, що 2 листопада Канело проведе супербій проти росіянина Сергія Ковальова. Для мексиканця цей поєдинок стане дебютним у напівважкій вазі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сергій Дерев'янченко в бою за вакантний пояс IBF у середній вазі в скандальному поєдинку програв казаху Геннадію Головкіну.

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