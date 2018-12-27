Через суперника Усика: Повєткіна принизили в федерації

Російський суперважковаговик Олександр Повєткін виключений із рейтингу Міжнародної боксерської федерації (IBF).

Причиною такого рішення стала поразка боксера в поєдинку проти Ентоні Джошуа, який може стати суперником українця Олександра Усика в суперважкій ваговій категорії.

Представник організації підтвердив цю інформацію. "Повєткін виключений з рейтингу після того, як зазнав невдачі у своєму останньому бою з Джошуа", - цитує функціонера FightNews із посиланням на прес-службу організації.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Британський суперважковаговик Ентоні Джошуа (22-0, 21 КО) захистив титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO у бою проти росіянина Олександра Повєткіна (34-2, 24 КО). Битва пройшла на лондонському стадіоні "Уемблі" і завершилася перемогою 28-річного англійця нокаутом у 7-му раунді.

Після серії важких ударів від Джошуа Повєткін упав, але зумів піднятися. Однак у наступній атаці британець нокаутував суперника. Повєткіну потрібна була перша допомога, він деякий час дихав за допомогою кисневої маски.

Тренер російського боксера Олександра Повєткіна Іван Кирпа зізнався, що не хотів продовження поєдинку його підопічного проти Ентоні Джошуа ще після першого нокдауну. За словами фахівця, він тримав "Російського Витязя" за руку і хотів, щоб він пролежав на настилі рингу до рахунку 10.