Через секс: американську боксерку виправдали у справі про допінг

Американська боксерка Вірджинія Фукс була визнана невинною у вживанні допінгу, оскільки заборонений препарат потрапив в її організм після сексу з бойфрендом.

"Всесвітній антидопінговий кодекс говорить, що подібні випадки мають вважатися порушенням, але ми дотримуємося думки, що в цій ситуації, як і в ситуаціях з потраплянням в організм заборонених речовин через м'ясо і рецептурні ліки, спортсмен не має вважатися винним", – цитує слова глави USADA Тревіса Тайгарт видання JapanTimes.

Вірджинія Фукс ESPN.com

Тепер 32-річна Фукс, яка виступає за збірну США в найлегшій вазі, зможе продовжити підготовку до Олімпіади в Токіо. Це її третя спроба взяти участь в Олімпійських іграх. У 2016 році в Ріо-де-Жанейро їй не вдалося пройти кваліфікацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11-кратну чемпіонку світу в гонках на каное Лоренс Венсан-Лапуант визнали невинною у вживанні допінгу, оскільки він потрапив в її організм статевим шляхом.