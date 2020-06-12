Головна Новини
12 червня • оновлено в 11:45
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Через секс: американську боксерку виправдали у справі про допінг

2.9т
Читати матеріал російською

Американська боксерка Вірджинія Фукс була визнана невинною у вживанні допінгу, оскільки заборонений препарат потрапив в її організм після сексу з бойфрендом.

"Всесвітній антидопінговий кодекс говорить, що подібні випадки мають вважатися порушенням, але ми дотримуємося думки, що в цій ситуації, як і в ситуаціях з потраплянням в організм заборонених речовин через м'ясо і рецептурні ліки, спортсмен не має вважатися винним", – цитує слова глави USADA Тревіса Тайгарт видання JapanTimes.

Вірджинія Фукс

Вірджинія Фукс

ESPN.com

Тепер 32-річна Фукс, яка виступає за збірну США в найлегшій вазі, зможе продовжити підготовку до Олімпіади в Токіо. Це її третя спроба взяти участь в Олімпійських іграх. У 2016 році в Ріо-де-Жанейро їй не вдалося пройти кваліфікацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11-кратну чемпіонку світу в гонках на каное Лоренс Венсан-Лапуант визнали невинною у вживанні допінгу, оскільки він потрапив в її організм статевим шляхом.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Читайте всі новини по темі "допінговий скандал" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
допінговий скандал
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
3
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Спорт Бокс

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 29 753.

    Вилікувалися: 13 567. Померли: 870.

  • У світі захворіли більше 7,5 млн осіб, загинули – більше 421 тисяч.

  • Мати з Каліфорнії закликала не надягати маски на маленьких дітей. Вона озвучила смертельні ризики.

  • Ляшко назвав причину нового антирекорду України по COVID-19.

  • У США на людях випробували ліки, що не дають заразитися коронавірусом.

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Реал
VS
Эйбар
Второй тайм результативнее первого
2.03 Сделать ставку
Шальке
VS
Байер
Победа Байера
1.57 Сделать ставку
Наполи
VS
Интер
Инд. тотал Интера больше 1.5
2.34 Сделать ставку
Сельта
VS
Вильярреал
Победа Сельты с форой (0)
1.95 Сделать ставку
Мальорка
VS
Барселона
Мальорка с форой (+2)
1.69 Сделать ставку
FURIA
VS
100 Thieves
Победа FURIA
1.60 Сделать ставку
Hellraisers
VS
North
Победа North с форой в -1,5 карты
1.82 Сделать ставку
Heroic
VS
Singularity
Победа Heroic с форой в -5,5 раунда на второй карте
1.80 Сделать ставку
forZe
VS
Sprout
Победа forZe
1.70 Сделать ставку
HAVU
VS
Virtus.pro
Тотал больше 2,5 карт
1.98 Сделать ставку