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Через Росію: Валуєв розповів, що трапиться з українськими боксерами

1.8т Читати матеріал російською

Колишній чемпіон світу у важкій вазі, а нині депутат Держдуми Микола Валуєв відповів на питання, чи можуть українські спортсмени поїхати без делегації на чемпіонат світу з боксу в Єкатеринбург.

Микола Валуєв

Микола Валуєв

"Визначальним фактором стане те, чи зважаться українські боксери відправитися в Росію. Головне – не гроші і бажання, а питання, що з ними буде далі. Добровільна поїздка в країну-агресор може автоматично поставити хрест на кар'єрі атлета", – сказав Валуєв в інтерв'ю RT.

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12 серпня стало відомо, що федерація боксу України не відправлятиме офіційну делегацію на чемпіонат світу з боксу 2019 року, який пройде в російському Єкатеринбурзі.

Пізніше генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов заявив, що українська делегація буде представлена на мундіалі.

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Тема
чемпiонат свiту з боксу
Особа
Микола Валуєв
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