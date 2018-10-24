''Через рік-два'': Ломаченко зробив заяву про кар'єру

Український чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) зізнався, що в найближчі роки не буде змінювати свою вагову категорію. На думку боксера, лише через декілька років він досягне потрібної фізичної форми для своєї ваги.

"Думаю, я залишуся у легкій вазі. Коли бився із Лінаресом, відчував, що він набагато більший за мене. Тому я залишаюся у цій ваговій категорії і буду сфокусований на ній, адже вважаю, що вона поки не ідеальна для мене. Через рік-два все буде ідеально", — розповів Ломаченко в інтерв'ю boxingscene.

Василий Ломаченко

Нагадаємо, що Василь Ломаченко 8 грудня проведе бій проти пуерторіканця Хосе Педрас (25-1-0, 12 КО). Для Василя цей бій стане поверненням на ринг після операції на правому плечі. Українець отримав травму під час травневої битви із Лінерсом.

Нагадаємо, що Ломаченко здобув титул WBA, перемігши Хорхе Лінареса.

Педраса придбав титул WBO після перемоги над Реєм Бельтраном 25 серпня.