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Через похорон: стало відомо про складнощі з боєм Ломаченко – Кролла

2.3тЧитати матеріал російською

Організатори бою Ломаченко — Кролла, який відбудеться вже 12 квітня, зіткнулися з труднощами проведення традиційного зважування боксерів.

Зважування перед боєм відбудеться за графіком — у четвер увечері (за київським часом), а ось місце проведення довелося перенести. Причиною став похорон відомого в США репера Nipsey Hussle, а точніше поминальна служба та прощання із загиблим.

Staples Center

Staples Center

lakersnation.com

"Нам подзвонили зі Staples Center, де було намічено зважування, і сказали, що у нас є право на приміщення для зважування з 13:00 (за місцевим часом США. — Ред.), але у них з 10 до 12 запланована поминальна служба. Нас попросили перенести місце зважування, і ми погодилися", — розповів на прес-конференції напередодні голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум.

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Тепер церемонія зважування відбудеться в Los Angeles Convention Center. Сам же бій Василя Ломаченка проти Ентоні Кролли відбудеться 12 квітня (в ніч із п'ятниці на суботу, орієнтовно о 06:00) саме у Staples Center. У ньому український чемпіон захищатиме свій пояс чемпіона світу за версією WBA.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні бою з Кроллою Ломаченко отримав погрози від одного з американських боксерів.

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Тема
Ломаченко - Кролла
Особи
Василь ЛомаченкоЕнтоні КроллаБоб Арум
Місце
СШАЛос Анджелес
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