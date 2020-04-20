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20 квітня • оновлено в 22:46
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Через карантин: Усик оцінив себе у новій ваговій категорії

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Український боксер Олександр Усик комфортно себе почуває у суперважкій ваговій категорії, проте шкодує, що не має можливості боксувати через пандемію коронавірусу.

Усик – Уізерспун

Усик – Уізерспун

"Мені дуже подобається у суперважкій вазі. Це королівський дивізіон. Протягом всього існування боксу ця вага була крутим місцем. Там завжди були круті події. Ці поєдинки дуже запам'ятовуються. Мені там подобається. Але поки що в зв'язку з карантином ми не маємо можливості проявити або випробувати себе там. Мій наступний поєдинок попередньо відбудеться в липні з Дереком Чісорою", – сказав Усик в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Нагадаємо, свій єдиний на сьогодні бій в хевівейті Олександр Усик провів 12 жовтня минулого року, перемігши Чазз Уїзерспуна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий британський боксер Девід Хей, який є менеджером Дерека Чісори, назвав головний прорахунок Олександра Усика.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Олександр Усик
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Roma Roma
Roma Roma
Сколько можно про этого усика писать???
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
а ну 4юбитики фас.
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Спорт Бокс

Коронавірус. Найважливіше

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