Дворазовий чемпіон Росії (2015, 2018) з боксу у ваговій категорії до 81 кілограма Георгій Кушіташвілі, заарештований за підозрою в побитті співробітника Росгвардіі і в зберіганні наркотиків, засуджений до 3 років позбавлення волі умовно.

2 лютого Кушіташвілі і його приятель Овик Оганисян були затримані поліцейськими в Москві за підозрою в зберіганні наркотиків. Під час затримання Кушіташвілі вдарив одного зі співробітників. Пізніше у нього під час обшуку вилучили 0,61 г кокаїну, що кваліфікувалося як значний розмір. Також стали відомі результати медичного огляду Кушіташвілі, що свідчили про вживання ним кокаїну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Федерація боксу Росії довічно усунула Кушіташвілі від виступів за національну команду РФ. У 2017 році боксера не пустили на чемпіонат Європи до Харкова.