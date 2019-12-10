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11 грудня • оновлено в 00:15
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Чемпіонський пояс Гвоздика забрав Кадиров

1.4т
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Російський боксер Артур Бетербієв віддав головi Чечні Рамзану Кадирову чемпіонський пояс WBC, який раніше належав українцю Олександру Гвоздику.

"Артур Бетербієв привіз один із найдорожчих подарунків, який займе найпочесніше місце в моїй колекції – пояс чемпіона світу за версією WBC, отриманий 18 жовтня в поєдинку з українським боксером Олександром Гвоздиком. Я впевнений, що чеченські боксери ще голосніше заявлять про себе на світових аренах і доб'ються найвищих результатів", – похвалився "артифактом" Кадиров у себе в Instagram.

Напередодні ввечері я запросив на вечерю дорогих БРАТІВ, представників РСК "Ахмат" @akhmat_boxing - генерального директора РСК "Ахмат" Валіда Еділова @edilov_valid_kra, одного з кращих професійних боксерів, чемпіона світу в напівважкій ваговій категорії за двома версіями IBF і WBC непереможеного Артура Бетербієва @ arturbeterbiev, чемпіона Росії з професійного боксу Ісламу Едісултанова @islam__edisultanov, а також молодих чемпіонів Росії з боксу Шаміля @hataev_shamil_ і Імама Хатаевих @ imam_xataev_81. Ми провели час за дружньою бесідою, обговорили плани на майбутнє. Хлопці згадали, які нелегкі випробування довелося кожному витримати на шляху до чемпіонства. Бокс є одним з моїх найулюбленіших видів спорту. Я уважно стежу за виступами кожного чеченського боксера, радію перемогам і переживаю поразки. Бокс не любить помилок в поєдинку, вони можуть стати причиною програшу. Бокс - це мистецтво, що гармонійно поєднує в собі найсильніші якості спортсмена - витривалість, увагу, спритність і силу удару. Якщо всім цим ти вмієш керувати, то лаври переможця будуть твоїми. Артур Бетербієв привіз один з найдорожчих подарунків, який займе найпочесніше місце в моїй колекції - пояс чемпіона світу за версією WBC, отриманий 18 жовтня в поєдинку з українським боксером Олександром Гвоздиком @alex_gvozdyk. Я впевнений, що чеченські боксери ще голосніше заявлять про себе на світових аренах і доб'ються найвищих результатів. Для цього в Чечні створені найкращі умови! Головне бажання і воля до перемоги! Ахмат-СИЛА !!! # Кадиров # Росія # Чечня # Бетербієв # Бокс # Ахмат

Публікація від @ za_kadyrova_95eng

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"Не буде мити ж*пу або що?" Усик висловився про поразку Гвоздика росіянину

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч Гвоздик – Бетербієв пройшла у США і завершилася технічним нокаутом від росіянина.

Пізніше з'явилося відео ключового моменту, який коштував українцеві титулу.

Крім того, були опубліковані суддівські записки, з яких стало відомо, хто перемагав на момент зупинки бою.

Одразу після зустрічі Гвоздик був госпіталізований в одну з клінік Філадельфії.

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Автор
Максим Богданов
Особи
Артур Бетербієв Олександр Гвоздик Рамзан Кадиров
Місце
Росія
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Livesey David
Livesey David
С какого куя он стал чемпионским поясом Гвоздика, Гвоздик был претендентом на этот пояс, отсосал и поехал в больничку.
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