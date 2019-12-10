Чемпіонський пояс Гвоздика забрав Кадиров

Російський боксер Артур Бетербієв віддав головi Чечні Рамзану Кадирову чемпіонський пояс WBC, який раніше належав українцю Олександру Гвоздику.
"Артур Бетербієв привіз один із найдорожчих подарунків, який займе найпочесніше місце в моїй колекції – пояс чемпіона світу за версією WBC, отриманий 18 жовтня в поєдинку з українським боксером Олександром Гвоздиком. Я впевнений, що чеченські боксери ще голосніше заявлять про себе на світових аренах і доб'ються найвищих результатів", – похвалився "артифактом" Кадиров у себе в Instagram.
Напередодні ввечері я запросив на вечерю дорогих БРАТІВ, представників РСК "Ахмат" @akhmat_boxing - генерального директора РСК "Ахмат" Валіда Еділова @edilov_valid_kra, одного з кращих професійних боксерів, чемпіона світу в напівважкій ваговій категорії за двома версіями IBF і WBC непереможеного Артура Бетербієва @ arturbeterbiev, чемпіона Росії з професійного боксу Ісламу Едісултанова @islam__edisultanov, а також молодих чемпіонів Росії з боксу Шаміля @hataev_shamil_ і Імама Хатаевих @ imam_xataev_81. Ми провели час за дружньою бесідою, обговорили плани на майбутнє. Хлопці згадали, які нелегкі випробування довелося кожному витримати на шляху до чемпіонства. Бокс є одним з моїх найулюбленіших видів спорту. Я уважно стежу за виступами кожного чеченського боксера, радію перемогам і переживаю поразки. Бокс не любить помилок в поєдинку, вони можуть стати причиною програшу. Бокс - це мистецтво, що гармонійно поєднує в собі найсильніші якості спортсмена - витривалість, увагу, спритність і силу удару. Якщо всім цим ти вмієш керувати, то лаври переможця будуть твоїми. Артур Бетербієв привіз один з найдорожчих подарунків, який займе найпочесніше місце в моїй колекції - пояс чемпіона світу за версією WBC, отриманий 18 жовтня в поєдинку з українським боксером Олександром Гвоздиком @alex_gvozdyk. Я впевнений, що чеченські боксери ще голосніше заявлять про себе на світових аренах і доб'ються найвищих результатів. Для цього в Чечні створені найкращі умови! Головне бажання і воля до перемоги! Ахмат-СИЛА !!! # Кадиров # Росія # Чечня # Бетербієв # Бокс # Ахмат
Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч Гвоздик – Бетербієв пройшла у США і завершилася технічним нокаутом від росіянина.
Пізніше з'явилося відео ключового моменту, який коштував українцеві титулу.
Крім того, були опубліковані суддівські записки, з яких стало відомо, хто перемагав на момент зупинки бою.
Одразу після зустрічі Гвоздик був госпіталізований в одну з клінік Філадельфії.
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