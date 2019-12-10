Чемпіонський пояс Гвоздика забрав Кадиров

Російський боксер Артур Бетербієв віддав головi Чечні Рамзану Кадирову чемпіонський пояс WBC, який раніше належав українцю Олександру Гвоздику.

"Артур Бетербієв привіз один із найдорожчих подарунків, який займе найпочесніше місце в моїй колекції – пояс чемпіона світу за версією WBC, отриманий 18 жовтня в поєдинку з українським боксером Олександром Гвоздиком. Я впевнений, що чеченські боксери ще голосніше заявлять про себе на світових аренах і доб'ються найвищих результатів", – похвалився "артифактом" Кадиров у себе в Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч Гвоздик – Бетербієв пройшла у США і завершилася технічним нокаутом від росіянина.

Пізніше з'явилося відео ключового моменту, який коштував українцеві титулу.

Крім того, були опубліковані суддівські записки, з яких стало відомо, хто перемагав на момент зупинки бою.

Одразу після зустрічі Гвоздик був госпіталізований в одну з клінік Філадельфії.

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