Дворазова чемпіонка України з боксу (2012, 2014 років) і боєць змішаних єдиноборств (ММА) Олена Колесник восени 2016 року підписала контракт із московською промоутерською компанією Strela Promotion MMА.

Свій перший бій під егідою Strela Promotion Колесник провела в Нальчику. Під час бою її титрували, як спортсменку із Росії.

Пізніше Strela Promotion заявила Олену в Invicta Fighting Championships – американськiй промоції зі змішаних єдиноборств серед жінок.

Два перші поєдинки українка програла.

У лютому 2018-го Колесник взяла участь у великому інтерв'ю для російських журналістів.

Відзначимо, що Колесник у 2017 році похвалилася фото в Москві з найскандальнішою спортсменкою Росії Мар'яною Наумовою, яка першою отримала звання "заслужений майстер спорту" ДНР "під час нелегального візиту на окупований Донбас.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Колесник зробила різкий випад на адресу телеведучої Яніни Соколової, образивши її.

Крім того, Олена записала відео, в якому обурилася ситуацією в Україні, назвавши її шокуючою.