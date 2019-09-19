Чемпіонат світу-2019 з боксу: результати українців

Представники збірної України провально виступили на чемпіонаті світу-2019 з боксу, який проходить в російському Єкатеринбурзі.
Слід зазначити, що на світовий форум у РФ не поїхав ніхто з провідних українських боксерів, які претендують на поїздку на Олімпійські ігри в Токіо. Проте, Федерація боксу України не перешкоджала участі на ЧС в Єкатеринбурзі спортсменів, які були готові самостійно оплатити свою поїздку і виступ на турнірі.
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Як повідомляє Xsport, на чемпіонаті світу в Росії вже визначилися півфіналісти в кожному з дивізіонів, однак до цієї стадії не дійшов жоден українець - їх не було навіть в чвертьфіналі.
До 52 кг:
Максим Фатич – перший бій в 1/16 фіналу – 0:5 від турка Батухана Чіфтчі (поступився в наступному бою)
До 57 кг:
Олексій Козолок – перший бій в першому раунді (ще до 1/16 фіналу) – 1:4 від венесуельця Жана Карлоса Кайседо (поступився в наступному бою)
До 63 кг
Олександр Железняк – перший бій в першому раунді (ще до 1/16 фіналу) – 0:5 від угорця Баходура Усмонова (дійшов до 1/8 фіналу)
До 69 кг
Мгер Оганесян – перший бій в першому раунді (ще до 1/16 фіналу) – 2:3 від тайванця Пан Хьюн Міна (поступився в наступному бою)
До 75 кг:
не було українців
До 81 кг:
не було українців
До 91 кг:
Марат Григорян – виграв бій 1/16 фіналу проти азербайджанця Ісмаїла Ягубова (4:1) і поступився в 1/8 фіналу – 0:5 від казаха Васілі Левіта (вийшов в півфінал)
Понад 91 кг:
Цотне Рогава – виграв бій в 1/16 фіналу проти іранця Імана Рамезанпура (5:0) і поступився в 1/8 фіналу – 0:5 від узбека Жалолова Баходіра (вийшов в півфінал)
Таким чином, українські спортсмени, які за власною ініціативою поїхали на змагання в Росію, на шістьох здобули дві перемоги.
Як повідомляв OBOZREVATEL, до цього в Росії зробили несподівану заяву про бойкот України чемпіонату світу з боксу-2019 в Єкатеринбурзі.
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