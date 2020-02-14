Чемпіона Росії з боксу, який побив нацгвардійця, спіймали на наркотиках

Експертиза виявила кокаїн в аналізах дворазового чемпіона Росії з боксу Георгія Кушіташвілі, якого звинувачують у зберіганні наркотиків і нападі на працівника Росгвардіі.

"Прошу долучити результати медичного огляду Кушіташвілі, в сечі якого виявлений кокаїн", – цитує слова прокурора інформагентство RT.

Георгій Кушіташвілі RT

Зараз в суді розглядають апеляційну скаргу з боку захисту на рішення про арешт Кушіташвілі й іншого боксера Овіка Оганнісяна, які були затримані 3 лютого. Їх підозрюють у зберіганні наркотиків.

Росіянин став чемпіоном країни в категорії до 81 кг у 2015 і 2018-му роках, а також завоював "бронзу" у 2016 році.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Федерації боксу Росії (ФБР) Умар Кремлев заявив, що в організації шоковані арештом Георгія Кушіташвілі за наркотики, і пообіцяв йому "найжорсткіші санкції" в разі визнання провини.

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