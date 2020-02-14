Головна Новини
14 лютого • оновлено в 12:13
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Чемпіона Росії з боксу, який побив нацгвардійця, спіймали на наркотиках

765
Читати матеріал російською

Експертиза виявила кокаїн в аналізах дворазового чемпіона Росії з боксу Георгія Кушіташвілі, якого звинувачують у зберіганні наркотиків і нападі на працівника Росгвардіі.

"Прошу долучити результати медичного огляду Кушіташвілі, в сечі якого виявлений кокаїн", – цитує слова прокурора інформагентство RT.

Георгій Кушіташвілі

Георгій Кушіташвілі

RT

Зараз в суді розглядають апеляційну скаргу з боку захисту на рішення про арешт Кушіташвілі й іншого боксера Овіка Оганнісяна, які були затримані 3 лютого. Їх підозрюють у зберіганні наркотиків.

Росіянин став чемпіоном країни в категорії до 81 кг у 2015 і 2018-му роках, а також завоював "бронзу" у 2016 році.

Новини
Непереможний російський боксер був побитий українцем за понти перед боєм

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Федерації боксу Росії (ФБР) Умар Кремлев заявив, що в організації шоковані арештом Георгія Кушіташвілі за наркотики, і пообіцяв йому "найжорсткіші санкції" в разі визнання провини.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Місце
Росія
Тег
наркотики
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
4
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Норвич
VS
Ливерпуль
Обе забьют
1.83 Сделать ставку
Саутгемптон
VS
Бернли
Победа Саутгемптона в 1 мяч или ничья
1.91 Сделать ставку
Лейпциг
VS
Вердер
Инд. тотал Лейпцига больше 2.5
1.77 Сделать ставку
Амьен
VS
ПСЖ
Победа ПСЖ с форой (-1.5)
1.96 Сделать ставку
Лидс
VS
Бристоль Сити
Инд. тотал Лидса больше 2
1.78 Сделать ставку
Ганновер
VS
Гамбург
Инд. тотал Гамбурга больше 1.5
1.81 Сделать ставку
Каспер Рууд
VS
Душан Лайович
Победа Душана Лайовича с форой в +3,0 гейма
1.94 Сделать ставку
Тьяго Монтейро
VS
Педро Соуза
Победа Тьяго Монтейры с форой в -3,5 гейма
1.73 Сделать ставку
Вегас Голден Найтс
VS
Сент-Луис Блюз
Победа Сент-Луиса с форой в +1,0 шайбы
1.65 Сделать ставку
Анахайм Дакс
VS
Калгари Флэймз
Победа Анахайма с нулевой форой
2,00 Сделать ставку