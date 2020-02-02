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2 лютого • оновлено в 18:53
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Чемпіон WBO жахливим нокаутом повісив суперника на канати

1.5т
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Володар титулу WBO Global Васіру Мохаммед (12-0, 11 КО) з Гани добув яскраву перемогу над ветераном з Беніну Джоном Амузу (22-2, 20 КО).

Поєдинок у другій найлегшій вазі на Bukom Boxing Arena в Аккрі завершився в четвертому раунді. Місцевий боксер притиснув опонента до канатів і найпотужнішими ударами буквально зарубав його. Незважаючи на тотальну перевагу ганця, суддя довго часу не зупиняв зустріч, дозволяючи буквально вбивати Амузу.

Лише коли той повис на каната і звалився на канвас рингу, рефері вирішив втрутитися.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, американський боксер Клей Коллард (6-2-3, 2 КО) здобув ефектну перемогу нокаутом над 19-річним співвітчизником Реймондом Гуахардо (5-1, 4 КО).

На рингу готелю Inn of the Mountain Gods, в Руідозо, штат Нью-Мехіко, США, бійці вже з перших секунд влаштували яскравий розмін ударами, справедливо претендуючи на номінацію "раунд року".

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Автор
Максим Богданов
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